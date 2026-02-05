В Украине разрешили подавать документы на медицинскую лицензию через электронный кабинет

В Украине упростили предоставление документов для получения медицинской лицензии.

Кабинет Министров внес изменения в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по медицинской практике. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, изменения ввели понятие электронного кабинета соискателя лицензии и лицензиата как составляющей Лицензионного реестра на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике. Он отметил, что такой электронный кабинет создан для наполнения, формирования, обработки и хранения информации, содержащейся в Реестре, в соответствии с порядком его ведения, утвержденным Министерством здравоохранения.

Мельничук также сообщил, что определена возможность подачи заявлений на получение лицензии, сообщений об изменении данных и других предусмотренных документов в электронной форме через электронный кабинет соискателя лицензии или лицензиата. По его словам, в то же время сохраняется возможность подачи документов любым удобным для лицензиата способом — лично или почтовым отправлением с описанием вложения.

