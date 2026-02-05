  1. В Україні

В Україні дозволили подавати документи на медичну ліцензію через електронний кабінет

19:22, 5 лютого 2026
В Україні спростили подання документів для отримання медичної ліцензії.
Кабінет Міністрів вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, змінами запроваджено поняття електронного кабінету здобувача ліцензії та ліцензіата як складової Ліцензійного реєстру на провадження господарської діяльності з медичної практики. Він зазначив, що такий електронний кабінет створено для наповнення, формування, обробки та зберігання інформації, яка міститься в Реєстрі, відповідно до порядку його ведення, затвердженого Міністерством охорони здоров’я.

Мельничук також повідомив, що визначено можливість подання заяв на отримання ліцензії, повідомлень про зміну даних та інших передбачених документів в електронній формі через електронний кабінет здобувача ліцензії або ліцензіата. За його словами, водночас зберігається можливість подання документів у будь-який зручний для ліцензіата спосіб — особисто або поштовим відправленням з описом вкладення.

Кабінет Міністрів України медицина

