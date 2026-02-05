Порядок инклюзивного обучения обновили: что изменилось для школ

В Украине обновили порядок организации инклюзивного обучения в школах, предусмотрев изменения в поддержке учащихся с особыми образовательными потребностями.

В Украине обновили порядок организации инклюзивного обучения в учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Порядок изложен в новой редакции. В частности, документ предусматривает обновление и упрощение формы индивидуальной программы развития ученика или ученицы, а также увеличение срока ее разработки.

Мельничук отметил, что также правительством обновлены уровни поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями в учреждениях общего среднего образования. Кроме того, по его словам, определено предельное количество учащихся с особыми образовательными потребностями, требующими четвертого или пятого уровня поддержки, в период военного положения, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения — не более двух таких учащихся в одном инклюзивном классе.

Он сообщил, что новой редакцией Порядка также усовершенствованы условия обеспечения и механизм предоставления поддержки во время образовательного процесса учащимся, имеющим единичные или незначительные трудности. По словам Мельничука, документом предусмотрена возможность при необходимости модификации отдельных образовательных направлений образовательных программ для учащихся с трудностями легкой степени проявления.

