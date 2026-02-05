  1. В Україні

Порядок інклюзивного навчання оновили: що змінилося для шкіл

19:35, 5 лютого 2026
В Україні оновили порядок організації інклюзивного навчання у школах, передбачивши зміни в підтримці учнів з особливими освітніми потребами.
В Україні оновили Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Порядок викладено в новій редакції. Зокрема, документом передбачено оновлення та спрощення форми індивідуальної програми розвитку учня або учениці, а також збільшення строку її розроблення.

Мельничук зазначив, що також Урядом оновлено рівні підтримки учнів з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти. Крім того, за його словами, визначено граничну кількість учнів з особливими освітніми потребами, які потребують четвертого або п’ятого рівня підтримки, у період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану — не більше двох таких учнів в одному інклюзивному класі.

Він повідомив, що новою редакцією Порядку також удосконалено умови забезпечення та механізм надання підтримки під час освітнього процесу учням, які мають поодинокі або незначні труднощі. За словами Мельничука, документом передбачено можливість, за потреби, модифікації окремих освітніх напрямів освітніх програм для учнів із труднощами легкого ступеня прояву.

