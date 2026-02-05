Кабмин урегулировал порядок обмена удостоверений на временное проживание для иностранцев

Кабинет Министров урегулировал порядок обмена удостоверений на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, срок действия которых истек после начала военного положения в Украине.

Кабинет Министров принял постановление, разработанное Государственной миграционной службой, которым урегулирован порядок обмена удостоверений на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства. Документ касается удостоверений, срок обмена которых наступил после 24 февраля 2022 года — с начала действия военного положения в Украине.

Документом определён предельный период, в пределах которого иностранцы и лица без гражданства, имеющие законные основания для пребывания в Украине, могут заменить удостоверения, срок действия которых истёк либо которые подлежат обмену. Соответствующую процедуру необходимо пройти не позднее чем в трёхмесячный срок со дня вступления постановления в силу.

Отдельно постановлением предусмотрено проведение Государственной миграционной службой Украины информационно-разъяснительной работы через средства массовой информации относительно порядка и сроков обмена удостоверений на временное проживание.

Принятое решение устанавливает чёткие сроки обмена удостоверений, уточняет порядок пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые легально проживают в Украине, а также способствует упорядочению миграционных процедур.

