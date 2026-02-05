  1. В Україні

Кабмін врегулював обмін посвідок на тимчасове проживання для іноземців

19:41, 5 лютого 2026
Кабінет Міністрів врегулював порядок обміну посвідок на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, строк дії яких сплив після початку воєнного стану в Україні.
Кабмін врегулював обмін посвідок на тимчасове проживання для іноземців
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, розроблену Державною міграційною службою, якою врегульовано порядок обміну посвідок на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства. Документ стосується посвідок, строк обміну яких настав після 24 лютого 2022 року — з початку воєнного стану в Україні.

Документом визначено граничний період, у межах якого іноземці та особи без громадянства, які мають законні підстави для перебування в Україні, можуть замінити посвідки, строк дії яких завершився або які підлягають обміну. Відповідну процедуру необхідно пройти не пізніше ніж у тримісячний строк з дати набрання постановою чинності.

Окремо постановою передбачено проведення Державною міграційною службою України інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації щодо порядку та строків обміну посвідок на тимчасове проживання.

Ухвалене рішення встановлює чіткі строки обміну посвідок, уточнює порядок перебування іноземців та осіб без громадянства, які легально проживають в Україні, а також сприяє врегулюванню міграційних процедур.

Кабінет Міністрів України іноземець

