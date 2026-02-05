По всей Украине будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили о графиках на 6 февраля

6 февраля во всех областях будут применяться графики почасовых отключений света.

Во всех областях Украины 6 февраля будут выключаться свет. Как сообщили в Укрэнерго, в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в Укрнерго.

