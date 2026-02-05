По всій Україні вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили про графіки на 6 лютого

6 лютого в усіх областях застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

В усіх областях України 6 лютого вимикатимуть світло. Як повідомили в Укренерго, протягом доби будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначили в Укрнерго.

