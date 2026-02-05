Новая встреча Украины, США и РФ может состояться в США, — Зеленский

Зеленский сообщил об итогах переговоров в Абу-Даби и отметил, что в ближайшее время планируются новые встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад украинской переговорной команды по итогам двух дней встреч и переговоров в Абу-Даби с американской и российской сторонами.

По его словам, он ожидает возвращения команды в Киев для полноценного доклада, поскольку часть вопросов невозможно подробно обсудить в телефонном режиме. Зеленский отметил, что в ближайшее время планируются следующие встречи, которые, вероятно, пройдут в США.

Президент подчеркнул, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его продолжительным. Он подчеркнул, что важно завершить войну таким образом, чтобы Россия не получила вознаграждения за агрессию.

