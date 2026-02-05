Нова зустріч України, США і РФ може відбутися в США, — Зеленський

Зеленський повідомив про підсумки переговорів в Абу-Дабі і зазначив, що найближчим часом плануються нові зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що отримав доповідь української переговорної команди за підсумками двох днів зустрічей і перемовин в Абу-Дабі з американською та російською сторонами.

За його словами, він очікує повернення команди до Києва для повноцінної доповіді, оскільки частину питань неможливо детально обговорити в телефонному режимі. Зеленський зазначив, що найближчим часом плануються наступні зустрічі, які, ймовірно, відбудуться у США.

Президент наголосив, що Україна готова до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир і зробити його тривалим. Він підкреслив, що важливо завершити війну таким чином, щоб Росія не отримала винагороди за агресію.

