В Одессе мужчина ударил ножом военного ТЦК

Конфликт произошел при проверке военно-учетных документов.

В Одессе мужчина ранил ножом военнослужащего территориального центра комплектования и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел в районе улицы Мечникова, во время проведения мероприятий по оповещению общей группой военных ТЦК и полиции.

Как заявляется, во время проверки документов один из граждан отказался предоставить военно-учетные данные. Мужчина применил слезоточивый газ, а затем нанес ножевое ранение одному из военнослужащих.

Пострадавшего сразу доставили в больницу, его состояние — стабильное. Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить личность нападавшего и задержать его.

