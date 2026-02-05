  1. В Украине

В Одессе мужчина ударил ножом военного ТЦК

21:37, 5 февраля 2026
Конфликт произошел при проверке военно-учетных документов.
В Одессе мужчина ранил ножом военнослужащего территориального центра комплектования и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел в районе улицы Мечникова, во время проведения мероприятий по оповещению общей группой военных ТЦК и полиции.

Как заявляется, во время проверки документов один из граждан отказался предоставить военно-учетные данные. Мужчина применил слезоточивый газ, а затем нанес ножевое ранение одному из военнослужащих.

Пострадавшего сразу доставили в больницу, его состояние — стабильное. Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить личность нападавшего и задержать его.

