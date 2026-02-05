В Одесі чоловік вдарив ножем військового ТЦК

Конфлікт стався під час перевірки військово-облікових документів.

В Одесі чоловік поранив ножем військовослужбовця територіального центру комплектування та втік з місця події. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.

Інцидент стався в районі вулиці Мечникова, під час проведення заходів з оповіщення спільною групою військових ТЦК та поліції.

Як заявляється, під час перевірки документів один з громадян відмовився надати військово-облікові дані. Чоловік застосував сльозогінний газ, а потім завдав ножове поранення одному з військовослужбовців.

Потерпілого одразу доправили до лікарні, його стан — стабільний. Правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити особу нападника та затримати його.

