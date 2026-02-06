Реформа АРМА — правительство приняло 5 важных постановлений

Документы устанавливают четкие механизмы работы АРМА и приближают ее деятельность к европейским стандартам прозрачности, подотчетности и эффективности.

Кабинет Министров принял пять постановлений, которые обеспечивают выполнение Закона о реформе АРМА. Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов.

Документы устанавливают четкие механизмы работы Агентства по розыску и менеджменту активов и приближают его деятельность к европейским стандартам прозрачности, подотчетности и эффективности.

Постановления предусматривают:

прозрачный отбор управляющих для «простых» и «сложных» активов;

совершенствование контроля за эффективностью управления арестованными активами;

соблюдение европейских стандартов публичных закупок и управления государственными активами;

повышение открытости принятия решений.

«Закон о реформе АРМА установил общие принципы и нормы, а принятые постановления определяют, как эти принципы будут работать на практике.

Принятие постановлений подтверждает последовательный курс АРМА на создание современного, эффективного и прозрачного института управления активами, который соответствует лучшим европейским практикам и ожиданиям общества», — заявили в АРМА.

