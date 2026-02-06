Реформа АРМА — уряд ухвалив 5 важливих постанов
Кабінет Міністрів ухвалив п’ять постанов, які забезпечують виконання Закону про реформу АРМА. Про це повідомило Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів.
Документи встановлюють чіткі механізми роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів і наближають його діяльність до європейських стандартів прозорості, підзвітності та ефективності.
Постанови передбачають:
- прозорий відбір управителів для «простих» і «складних» активів;
- удосконалення контролю за ефективністю управління арештованими активами;
- дотримання європейських стандартів публічних закупівель і управління державними активами;
- підвищення відкритості ухвалення рішень.
«Закон про реформу АРМА встановив загальні принципи та норми, а ухвалені постанови визначають, як ці принципи працюватимуть на практиці.
Ухвалення постанов підтверджує послідовний курс АРМА на створення сучасного, ефективного та прозорого інституту управління активами, який відповідає кращим європейським практикам і очікуванням суспільства», - заявили в АРМА.
