Реформа АРМА — уряд ухвалив 5 важливих постанов

Кабінет Міністрів ухвалив п’ять постанов, які забезпечують виконання Закону про реформу АРМА. Про це повідомило Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів.

Документи встановлюють чіткі механізми роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів і наближають його діяльність до європейських стандартів прозорості, підзвітності та ефективності.

Постанови передбачають:

прозорий відбір управителів для «простих» і «складних» активів;

удосконалення контролю за ефективністю управління арештованими активами;

дотримання європейських стандартів публічних закупівель і управління державними активами;

підвищення відкритості ухвалення рішень.

«Закон про реформу АРМА встановив загальні принципи та норми, а ухвалені постанови визначають, як ці принципи працюватимуть на практиці.

Ухвалення постанов підтверджує послідовний курс АРМА на створення сучасного, ефективного та прозорого інституту управління активами, який відповідає кращим європейським практикам і очікуванням суспільства», - заявили в АРМА.

