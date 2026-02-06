  1. В Україні

Реформа АРМА — уряд ухвалив 5 важливих постанов

11:47, 6 лютого 2026
Документи встановлюють чіткі механізми роботи АРМА і наближають діяльність до європейських стандартів прозорості, підзвітності та ефективності.
Кабінет Міністрів ухвалив п’ять постанов, які забезпечують виконання Закону про реформу АРМА. Про це повідомило Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів.

Документи встановлюють чіткі механізми роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів і наближають його діяльність до європейських стандартів прозорості, підзвітності та ефективності.

Постанови передбачають:

  • прозорий відбір управителів для «простих» і «складних» активів;
  • удосконалення контролю за ефективністю управління арештованими активами;
  • дотримання європейських стандартів публічних закупівель і управління державними активами;
  • підвищення відкритості ухвалення рішень.

«Закон про реформу АРМА встановив загальні принципи та норми, а ухвалені постанови визначають, як ці принципи працюватимуть на практиці.

Ухвалення постанов підтверджує послідовний курс АРМА на створення сучасного, ефективного та прозорого інституту управління активами, який відповідає кращим європейським практикам і очікуванням суспільства», - заявили в АРМА.

Кабінет Міністрів України АРМА

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Дилема для фермера: Верховний Суд про межі цивільного та господарського судочинства

Суд визначив юрисдикцію у спорах про відшкодування шкоди юридичними особами.

НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

