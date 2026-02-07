Не успели подать налоговую отчетность из-за отключения света: что делать бизнесу и ФЛП

Отключение электроэнергии и налоговые обязанности: Минфин объяснил, как подтвердить невозможность подачи отчетности.

Министерство финансов предоставило разъяснения относительно порядка подтверждения невозможности своевременного выполнения налоговых обязанностей в случае отключения электроэнергии или наступления других объективных обстоятельств. Речь идет о ситуациях, когда налогоплательщики не могут в установленные сроки подать отчетность, зарегистрировать налоговые или акцизные накладные либо выполнить другие требования налогового законодательства.

Как отмечают в ведомстве, отсутствие электроснабжения, а также другие чрезвычайные факторы могут сделать невозможным выполнение налоговых обязанностей, в частности в условиях военного положения. В таких случаях законодательством предусмотрен специальный механизм подтверждения такой невозможности.

Как действовать налогоплательщику

В случае возникновения объективных препятствий налогоплательщик имеет право обратиться в Государственную налоговую службу Украины или ее территориальный орган с заявлением и подтверждающими документами. Налоговый орган обязан рассмотреть представленные материалы и принять мотивированное решение — имел ли налогоплательщик реальную возможность выполнить налоговую обязанность в установленный срок.

Процедура такого рассмотрения урегулирована Порядком подтверждения возможности или невозможности выполнения налоговых обязанностей, утвержденным приказом Минфина от 29 июля 2022 года № 225. Документ определяет алгоритм действий налогоплательщиков и контролирующих органов, а также перечень доказательств, которые могут представляться, в частности в условиях военного положения.

Кто должен доказывать возможность выполнения обязанности

Важный нюанс: в соответствии с Порядком обязанность доказывания возможности своевременного выполнения налоговой обязанности возлагается именно на Государственную налоговую службу, а не на налогоплательщика. Для объективного рассмотрения заявлений налоговые органы имеют право обращаться в другие государственные органы и учреждения, в том числе для проверки информации о фактах отключения электроэнергии.

Когда наступает освобождение от ответственности

В случае если Государственная налоговая служба придет к выводу о невозможности выполнения налоговой обязанности, налогоплательщик освобождается от ответственности за ее несвоевременное выполнение, предусмотренной Налоговым кодексом Украины.

В то же время сама налоговая обязанность не отменяется — ее необходимо выполнить:

в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине; либо

не позднее чем в течение 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления возможности выполнения налоговой обязанности, если такая возможность появилась раньше.

Позиция Минфина

В Министерстве финансов подчеркивают: освобождение от ответственности применяется исключительно при наличии реальных обстоятельств, которые фактически делали невозможным выполнение налоговых обязанностей. Формальный подход или отсутствие подтверждения таких обстоятельств не является основанием для уклонения от ответственности.

