Не встигли подати податкову звітність через відключення світла: що робити бізнесу і ФОПам

20:18, 7 лютого 2026
Відключення електроенергії та податкові обов’язки: Мінфін пояснив, як підтвердити неможливість подання звітності.
Міністерство фінансів надало роз’яснення щодо порядку підтвердження неможливості своєчасного виконання податкових обов’язків у разі відключення електроенергії або настання інших об’єктивних обставин. Йдеться про ситуації, коли платники податків не можуть у встановлені строки подати звітність, зареєструвати податкові чи акцизні накладні або виконати інші вимоги податкового законодавства.

Як зазначають у відомстві, відсутність електропостачання, а також інші надзвичайні чинники можуть унеможливити виконання податкових обов’язків, зокрема в умовах воєнного стану. У таких випадках законодавство передбачає спеціальний механізм підтвердження цієї неможливості.

Як діяти платнику податків

У разі виникнення об’єктивних перешкод платник податків має право звернутися до Державна податкова служба України або її територіального органу із заявою та підтвердними документами. Податковий орган зобов’язаний розглянути подані матеріали та ухвалити вмотивоване рішення — чи мав платник реальну можливість виконати податковий обов’язок у визначений строк.

Процедуру такого розгляду врегульовано Порядком підтвердження можливості чи неможливості виконання податкових обов’язків, затвердженим наказом Мінфіну від 29 липня 2022 року № 225. Документ визначає алгоритм дій платників і контролюючих органів, а також перелік доказів, які можуть подаватися, зокрема в умовах воєнного стану.

Хто має доводити можливість виконання обов’язку

Важливий нюанс: відповідно до Порядку, обов’язок доведення можливості своєчасного виконання податкового обов’язку покладається саме на ДПС, а не на платника податків. Для об’єктивного розгляду заяв податкові органи мають право звертатися до інших державних органів та установ, зокрема для перевірки інформації про факти відключення електроенергії.

Коли настає звільнення від відповідальності

У разі якщо ДПС дійде висновку про неможливість виконання податкового обов’язку, платник податків звільняється від відповідальності за його несвоєчасне виконання, передбаченої Податковим кодексом України.

Водночас сам податковий обов’язок не скасовується — його необхідно виконати:

  • протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні; або
  • не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення можливості виконання податкового обов’язку, якщо така можливість з’явилася раніше.

Позиція Мінфіну

У Мінфіні наголошують: звільнення від відповідальності застосовується виключно за наявності реальних обставин, які фактично унеможливлювали виконання податкових обов’язків. Формальний підхід або відсутність підтвердження таких обставин не є підставою для уникнення відповідальності.

