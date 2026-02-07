  1. В Украине

Товар не соответствует описанию: с какими проблемами сталкиваются покупатели онлайн и как себя обезопасить

21:12, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие права имеет покупатель и когда можно требовать возврат денег.
Товар не соответствует описанию: с какими проблемами сталкиваются покупатели онлайн и как себя обезопасить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине фиксируют рост количества жалоб потребителей, связанных с покупкой товаров через интернет-магазины. Речь идет о приобретении продукции дистанционно — вне торговых или офисных помещений — при заключении договоров купли-продажи на расстоянии. Об этом сообщает Главное управление Гостпродпотребслужбы в Николаевской области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечают в ведомстве, при рассмотрении большинства обращений возникает одна и та же проблема: невозможно установить реального продавца. На сайтах интернет-магазинов часто отсутствуют сведения о наименовании субъекта хозяйствования и его местонахождении — как правило, указаны лишь адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Адреса же в товарных накладных в основном принадлежат почтовым операторам, а не самим продавцам.

Товар не соответствует заказу

Еще одна распространенная проблема — несоответствие полученного товара заявленному описанию. По словам специалистов Гостпродпотребслужбы, потребители все чаще жалуются, что приобретенная продукция не соответствует изображению, текстовому описанию, размеру, качеству материалов или другим характеристикам, указанным продавцом.

Какие права имеет потребитель

В Гостпродпотребслужбе напоминают: в соответствии со статьей 13 Закона Украины «О защите прав потребителей» при дистанционной торговле покупатель имеет право расторгнуть договор в течение 14 дней.

Это право применяется, если:

  • товар приобретен вне торговых или офисных помещений;
  • потребитель уведомил продавца о расторжении договора в установленный срок.

Продавец обязан вернуть средства не позднее чем в течение 30 дней с момента получения уведомления. Важно: потребитель имеет право не возвращать товар до момента фактического возврата ему денежных средств, а все расходы, связанные с возвратом продукции, возлагаются на продавца.

Как обезопасить себя при онлайн-покупках

Специалисты советуют придерживаться простых, но эффективных правил:

  • проверять наличие полной информации о продавце на сайте;
  • избегать условий предварительной оплаты;
  • отдавать предпочтение оплате при получении товара.

Оплата при получении позволяет проверить:

  • комплектацию и качество товара;
  • наличие чека или иного расчетного документа;
  • гарантийный талон (для сложной бытовой техники).

В Гостпродпотребслужбе отмечают: иногда целесообразнее заплатить немного дороже, но иметь гарантию того, что товар будет соответствовать заказу.

Куда обращаться в случае нарушения прав

Если продавец интернет-магазина нарушил права потребителя, прежде всего следует направить ему письменную претензию. В случае если спор не будет урегулирован, потребитель имеет право обратиться за защитой в территориальные органы Гостпродпотребслужбы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]