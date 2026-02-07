Товар не соответствует описанию: с какими проблемами сталкиваются покупатели онлайн и как себя обезопасить

Какие права имеет покупатель и когда можно требовать возврат денег.

В Украине фиксируют рост количества жалоб потребителей, связанных с покупкой товаров через интернет-магазины. Речь идет о приобретении продукции дистанционно — вне торговых или офисных помещений — при заключении договоров купли-продажи на расстоянии. Об этом сообщает Главное управление Гостпродпотребслужбы в Николаевской области.

Как отмечают в ведомстве, при рассмотрении большинства обращений возникает одна и та же проблема: невозможно установить реального продавца. На сайтах интернет-магазинов часто отсутствуют сведения о наименовании субъекта хозяйствования и его местонахождении — как правило, указаны лишь адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Адреса же в товарных накладных в основном принадлежат почтовым операторам, а не самим продавцам.

Товар не соответствует заказу

Еще одна распространенная проблема — несоответствие полученного товара заявленному описанию. По словам специалистов Гостпродпотребслужбы, потребители все чаще жалуются, что приобретенная продукция не соответствует изображению, текстовому описанию, размеру, качеству материалов или другим характеристикам, указанным продавцом.

Какие права имеет потребитель

В Гостпродпотребслужбе напоминают: в соответствии со статьей 13 Закона Украины «О защите прав потребителей» при дистанционной торговле покупатель имеет право расторгнуть договор в течение 14 дней.

Это право применяется, если:

товар приобретен вне торговых или офисных помещений;

потребитель уведомил продавца о расторжении договора в установленный срок.

Продавец обязан вернуть средства не позднее чем в течение 30 дней с момента получения уведомления. Важно: потребитель имеет право не возвращать товар до момента фактического возврата ему денежных средств, а все расходы, связанные с возвратом продукции, возлагаются на продавца.

Как обезопасить себя при онлайн-покупках

Специалисты советуют придерживаться простых, но эффективных правил:

проверять наличие полной информации о продавце на сайте;

избегать условий предварительной оплаты;

отдавать предпочтение оплате при получении товара.

Оплата при получении позволяет проверить:

комплектацию и качество товара;

наличие чека или иного расчетного документа;

гарантийный талон (для сложной бытовой техники).

В Гостпродпотребслужбе отмечают: иногда целесообразнее заплатить немного дороже, но иметь гарантию того, что товар будет соответствовать заказу.

Куда обращаться в случае нарушения прав

Если продавец интернет-магазина нарушил права потребителя, прежде всего следует направить ему письменную претензию. В случае если спор не будет урегулирован, потребитель имеет право обратиться за защитой в территориальные органы Гостпродпотребслужбы.

