Товар не відповідає опису: з якими проблемами стикаються покупці онлайн та як себе убезпечити

Які права має покупець і коли можна вимагати повернення грошей.

В Україні фіксують зростання кількості скарг споживачів, пов’язаних із купівлею товарів через інтернет-магазини. Йдеться про придбання продукції дистанційно — поза торговельними або офісними приміщеннями — під час укладання договорів купівлі-продажу на відстані. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Як зазначають у відомстві, під час розгляду більшості звернень виникає одна й та сама проблема: неможливо встановити реального продавця. На сайтах інтернет-магазинів часто відсутні відомості про найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження — зазвичай вказано лише електронну пошту або номер мобільного телефону. Адреси ж у товарних накладних здебільшого належать поштовим операторам, а не самим продавцям.

Товар не відповідає замовленню

Ще одна поширена проблема — невідповідність отриманого товару заявленому опису. За словами фахівців Держпродспоживслужби, споживачі дедалі частіше скаржаться, що придбана продукція не відповідає зображенню, текстовому опису, розміру, якості матеріалів або іншим характеристикам, зазначеним продавцем.

Які права має споживач

У Держпродспоживслужбі нагадують: відповідно до статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів», під час дистанційної торгівлі покупець має право розірвати договір протягом 14 днів.

Це право застосовується, якщо:

товар придбано поза торговельними або офісними приміщеннями;

споживач повідомив продавця про розірвання договору у встановлений строк.

Продавець зобов’язаний повернути кошти не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення. Важливо: споживач має право не повертати товар до моменту фактичного повернення йому коштів, а всі витрати, пов’язані з поверненням продукції, покладаються на продавця.

Як убезпечити себе під час онлайн-покупок

Фахівці радять дотримуватися простих, але ефективних правил:

перевіряти наявність повної інформації про продавця на сайті;

уникати умов попередньої оплати;

надавати перевагу оплаті при отриманні товару.

Оплата під час отримання дозволяє перевірити:

комплектацію та якість товару;

наявність чека або іншого розрахункового документа;

гарантійний талон (для складної побутової техніки).

У Держпродспоживслужбі зазначають: іноді доцільніше заплатити трохи дорожче, але мати гарантію, що товар відповідатиме замовленню.

Куди звертатися у разі порушення прав

Якщо продавець інтернет-магазину порушив права споживача, насамперед слід направити йому письмову претензію. У разі якщо спір не буде врегульовано, споживач має право звернутися за захистом до територіальних органів Держпродспоживслужби.

