  1. В Украине

Пенсии в 2026 году: сколько доплатят за каждый лишний год стажа

14:16, 7 февраля 2026
Украинские пенсионеры с большим трудовым стажем в 2026 году смогут рассчитывать не только на базовую пенсию, но и автоматические доплаты за каждый год работы сверх установленной нормы.
Украинцы, вышедшие на пенсию и имеющие значительный трудовой стаж, в 2026 году могут получать не только базовую пенсию, но и дополнительные доплаты за годы работы сверх установленного минимума. По-прежнему размер таких надбавок определяется на основе прожиточного минимума.

Начиная с 1 января 2026 года за каждый год стажа сверх нормы пенсионерам начисляется доплата в размере 1% от минимальной пенсии по возрасту. При действующем прожиточном минимуме в 2 595 гривен это означает дополнительные 25,95 гривны за каждый «лишний» год работы.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что право на такую ​​надбавку имеют женщины со страховым стажем более 30 лет и мужчины, отработавшие более 35 лет. Доплата назначается автоматически без необходимости обращаться с отдельным заявлением.

Пенсионерам, которые продолжают официально работать, перерасчет пенсии осуществляют после прекращения трудовой деятельности или в случае пересмотра прожиточного минимума. В то же время фактическое увеличение выплат остается довольно скромным: например, за пять лет сверхурочного стажа доплата составляет всего 129,75 гривны.

пенсия пенсия в Украине

