  1. В Україні

Пенсії у 2026 році: скільки доплатять за кожен зайвий рік стажу

14:16, 7 лютого 2026
Українські пенсіонери з великим трудовим стажем у 2026 році зможуть розраховувати не лише на базову пенсію, а й на автоматичні доплати за кожен рік роботи понад встановлену норму.
Українці, які вийшли на пенсію та мають значний трудовий стаж, у 2026 році можуть отримувати не лише базову пенсію, а й додаткові доплати за роки роботи понад встановлений мінімум. Як і раніше, розмір таких надбавок визначається на основі прожиткового мінімуму.

Починаючи з 1 січня 2026 року, за кожен рік стажу понад норму пенсіонерам нараховується доплата у розмірі 1% від мінімальної пенсії за віком. За чинного прожиткового мінімуму у 2 595 гривень це означає додаткові 25,95 гривні за кожен «зайвий» рік роботи.

У Пенсійному фонді України зазначають, що право на таку надбавку мають жінки зі страховим стажем понад 30 років та чоловіки, які відпрацювали більше ніж 35 років. Доплата призначається автоматично, без необхідності звертатися з окремою заявою.

Пенсіонерам, які продовжують офіційно працювати, перерахунок пенсії здійснюють після припинення трудової діяльності або у разі перегляду прожиткового мінімуму. Водночас фактичне збільшення виплат залишається доволі скромним: наприклад, за п’ять років понаднормового стажу доплата становить лише 129,75 гривні.

пенсія пенсія в Україні

