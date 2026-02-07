Госдеп США согласовал продажу Украине запасных частей для военной техники на 185 млн долларов

Ранее Кабмин обратился к американской стороне с запросом на закупку комплектующих для ремонта и поддержки транспорта и вооружения.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу военного оборудования для Украины на 185 млн долларов. Соответствующее решение обнародовало Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

Как сообщается, Кабмин пригласил закупку запасных частей класса IX для поддержки транспортных средств и систем вооружения, поставляемых армией США, а также других связанных элементов логистики и поддержки программ.

Ориентировочная стоимость пакета составляет 185 млн долларов

В сообщении отмечено, что это предложение будет способствовать внешнеполитическим и целям безопасности США, укрепляя безопасность Украины — партнера, который обеспечивает политическую стабильность и экономическое развитие в Европе.

Администрация уже информировала Конгресс о решении, законодатели имеют 30 дней для рассмотрения и возможной блокировки соглашения.

