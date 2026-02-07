Госдеп США согласовал продажу Украине запасных частей для военной техники на 185 млн долларов
Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу военного оборудования для Украины на 185 млн долларов. Соответствующее решение обнародовало Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США.
Как сообщается, Кабмин пригласил закупку запасных частей класса IX для поддержки транспортных средств и систем вооружения, поставляемых армией США, а также других связанных элементов логистики и поддержки программ.
Ориентировочная стоимость пакета составляет 185 млн долларов
В сообщении отмечено, что это предложение будет способствовать внешнеполитическим и целям безопасности США, укрепляя безопасность Украины — партнера, который обеспечивает политическую стабильность и экономическое развитие в Европе.
Администрация уже информировала Конгресс о решении, законодатели имеют 30 дней для рассмотрения и возможной блокировки соглашения.
