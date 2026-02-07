  1. В Украине
  2. / В мире

Госдеп США согласовал продажу Украине запасных частей для военной техники на 185 млн долларов

13:21, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ранее Кабмин обратился к американской стороне с запросом на закупку комплектующих для ремонта и поддержки транспорта и вооружения.
Госдеп США согласовал продажу Украине запасных частей для военной техники на 185 млн долларов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу военного оборудования для Украины на 185 млн долларов. Соответствующее решение обнародовало Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщается, Кабмин пригласил закупку запасных частей класса IX для поддержки транспортных средств и систем вооружения, поставляемых армией США, а также других связанных элементов логистики и поддержки программ.

Ориентировочная стоимость пакета составляет 185 млн долларов

В сообщении отмечено, что это предложение будет способствовать внешнеполитическим и целям безопасности США, укрепляя безопасность Украины — партнера, который обеспечивает политическую стабильность и экономическое развитие в Европе.

Администрация уже информировала Конгресс о решении, законодатели имеют 30 дней для рассмотрения и возможной блокировки соглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Алименты станут собственностью ребенка – что изменяет новый Гражданский кодекс и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]