Держдеп США погодив продаж Україні запасних частин для військової техніки на 185 млн доларів

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж військового обладнання для України на 185 млн доларів. Відповідне рішення оприлюднило Агентство з питань оборонного співробітництва та безпеки США.

Як повідомляється, Кабмін запросив закупівлю запасних частин класу ІХ для підтримки транспортних засобів і систем озброєння, що поставляються армією США, а також інших пов'язаних елементів логістики та підтримки програм.

Орієнтування вартість пакета становить 185 млн доларів

У повідомленні зазначено, що ця пропозиція сприятиме зовнішньополітичним та безпековим цілям США, зміцнюючи безпеку України — партнера, який забезпечує політичну стабільність і економічний розвиток у Європі.

Адміністрація вже інформувала Конгрес про рішення, законодавці мають 30 днів для розгляду та можливого блокування угоди.

