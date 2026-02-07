  1. В Україні
  2. / У світі

Держдеп США погодив продаж Україні запасних частин для військової техніки на 185 млн доларів

13:21, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Раніше Кабмін звернувся до американської сторони з запитом на закупівлю комплектуючих для ремонту й підтримки транспорту та озброєння.
Держдеп США погодив продаж Україні запасних частин для військової техніки на 185 млн доларів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж військового обладнання для України на 185 млн доларів. Відповідне рішення оприлюднило Агентство з питань оборонного співробітництва та безпеки США.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляється, Кабмін запросив закупівлю запасних частин класу ІХ для підтримки транспортних засобів і систем озброєння, що поставляються армією США, а також інших пов'язаних елементів логістики та підтримки програм.

Орієнтування вартість пакета становить 185 млн доларів

У повідомленні зазначено, що ця пропозиція сприятиме зовнішньополітичним та безпековим цілям США, зміцнюючи безпеку України — партнера, який забезпечує політичну стабільність і економічний розвиток у Європі.

Адміністрація вже інформувала Конгрес про рішення, законодавці мають 30 днів для розгляду та можливого блокування угоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Україна зможе залучати рятувальників і техніку для надання допомоги за кордоном у надзвичайних ситуаціях

Законопроєкт передбачає європейський підхід до захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]