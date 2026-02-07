  1. В Украине

Двум врачам грозит заключение из-за смерти младенца в Ровенской области

20:36, 7 февраля 2026
Ребенок умер в результате родовой травмы.
В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух врачей родильного отделения Острожской больницы. Медиков подозревают в профессиональной халатности, которая привела к смерти младенца.

В прокуратуре рассказали, что в родильное отделение Острожской больницы обратилась 29-летняя женщина на 41-й неделе беременности. При осмотре и последующем наблюдении акушер-гинеколог не инициировала изменение тактики ведения родов. В то же время заведующая акушерско-гинекологическим отделением несвоевременно установила диагноз, который делал невозможным естественные роды, и с опозданием провела кесарево сечение.

В результате такой небрежности новорожденная девочка получила родовую травму, которая привела к развитию неонатальной комы, а через месяц ребенок умер.

"Согласно выводам экспертиз, младенец умер от тяжелой асфиксии во время родов, которой можно было избежать при соблюдении врачами клинических протоколов и своевременном проведении кесарева сечения. Но женщины своей вины не признают", — сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же период.

