Двом лікаркам загрожує ув’язнення через смерть немовляти на Рівненщині

Дитина померла внаслідок пологової травми.

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт щодо двох лікарок пологового відділення Острозької лікарні. Медиків підозрюють у професійній недбалості, яка призвела до смерті немовляти.

У прокуратурі розповіли, що до пологового відділення Острозької лікарні звернулася 29-річна жінка на 41-му тижні вагітності. Під час огляду та подальшого спостереження акушер-гінеколог не ініціювала зміну тактики ведення пологів. Водночас завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення несвоєчасно встановила діагноз, який унеможливлював природні пологи, та із запізненням провела кесарів розтин.

Внаслідок такої недбалості новонароджена дівчинка отримала пологову травму, яка призвела до розвитку неонатальної коми, а за місяць дитина померла.

"Згідно з висновками експертиз, немовля померло від важкої асфіксії під час пологів, якої можна було уникнути за умов дотримання лікарями клінічних протоколів та своєчасного проведення кесаревого розтину. Але жінки своєї вини не визнають", — повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із забороною обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю на такий самий період.

