  1. В Україні

Двом лікаркам загрожує ув’язнення через смерть немовляти на Рівненщині

20:36, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дитина померла внаслідок пологової травми.
Двом лікаркам загрожує ув’язнення через смерть немовляти на Рівненщині
фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт щодо двох лікарок пологового відділення Острозької лікарні. Медиків підозрюють у професійній недбалості, яка призвела до смерті немовляти.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У прокуратурі розповіли, що до пологового відділення Острозької лікарні звернулася 29-річна жінка на 41-му тижні вагітності. Під час огляду та подальшого спостереження акушер-гінеколог не ініціювала зміну тактики ведення пологів. Водночас завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення несвоєчасно встановила діагноз, який унеможливлював природні пологи, та із запізненням провела кесарів розтин.

Внаслідок такої недбалості новонароджена дівчинка отримала пологову травму, яка призвела до розвитку неонатальної коми, а за місяць дитина померла.

"Згідно з висновками експертиз, немовля померло від важкої асфіксії під час пологів, якої можна було уникнути за умов дотримання лікарями клінічних протоколів та своєчасного проведення кесаревого розтину. Але жінки своєї вини не визнають", — повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із забороною обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю на такий самий період.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

прокуратура діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]