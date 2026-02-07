В Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК: ему объявили подозрение

Фигурант нанес сотрудникам ТЦК непроникающие ножевые порезы головы и туловища.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему местному жителю, который напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом проинформировали в полиции региона.

По данным следствия, инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий по оповещению населения. Мужчина, заметив военнослужащих ТЦ, начал убегать. Впоследствии он достал нож и нанес ранения двум сотрудникам.

Пострадавшим причинены непроникающие ножевые порезы головы и туловища. После нападения злоумышленника задержали правоохранители.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица либо гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

