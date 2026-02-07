  1. В Украине

В Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК: ему объявили подозрение

17:53, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фигурант нанес сотрудникам ТЦК непроникающие ножевые порезы головы и туловища.
В Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК: ему объявили подозрение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему местному жителю, который напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом проинформировали в полиции региона.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий по оповещению населения. Мужчина, заметив военнослужащих ТЦ, начал убегать. Впоследствии он достал нож и нанес ранения двум сотрудникам.

Пострадавшим причинены непроникающие ножевые порезы головы и туловища. После нападения злоумышленника задержали правоохранители.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица либо гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]