  1. В Україні

У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: йому оголосили підозру

17:53, 7 лютого 2026
Фігурант завдав працівникам ТЦК непроникаючі ножові порізи голови та тулуба.
У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: йому оголосили підозру
У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 31-річному місцевому мешканцю, який напав з ножем на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це поінформували в поліції регіону.

За даними слідства, інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення. Чоловік, помітивши військовослужбовців ТЦ, почав тікати. Згодом він дістав ніж і завдав поранень двом працівникам.

Потерпілим спричинено непроникаючі ножові порізи голови та тулуба. Після нападу зловмисника затримали правоохоронці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

