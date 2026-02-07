Подарки в обмен на интим: в Киеве предприниматель подозревается в растлении несовершеннолетних

Сообщается, что киевлянин подыскивал девочек, лишенных родительского внимания.

В Киеве разоблачили 38-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девушек.

По информации полиции, мужчина знакомился с девушками, которые не имели должной родительской опеки. Все потерпевшие — две 15-летние и одна 12-летняя были знакомы с ним после встреч на улице.

Следствие установило, что подозреваемый входил в их доверие и пользовался их уязвимым состоянием. По данным правоохранителей, он совершал в отношении девушек развратные действия в автомобиле и в арендованной квартире, вместо этого покупал им вещи, мобильные телефоны и давал деньги.

Мужчину задержали. Во время обысков в его авто и по месту жительства полицейские изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и банковские карты.

Задержанный – местный предприниматель, проживающий с гражданской женой и малолетним ребенком.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 155 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности.

Правоохранители проверяют, может ли мужчина быть причастным к другим подобным преступлениям.

