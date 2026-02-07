  1. В Україні

Подарунки в обмін на інтим: у Києві підприємець підозрюється у розбещенні неповнолітніх

22:00, 7 лютого 2026
Повідомляється, що киянин підшукував дівчат, позбавлених батьківської уваги.
фото: поліція
У Києві викрили 38-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії стосовно неповнолітніх дівчат. 

За інформацією поліції, чоловік знайомився з дівчатами, які не мали належної батьківської опіки. Усі потерпілі — дві 15‑річні та одна 12‑річна були знайомі з ним після зустрічей на вулиці.

Слідство встановило, що підозрюваний входив до них у довіру та користувався їхнім уразливим станом. За даними правоохоронців, він вчиняв щодо дівчат розпусні дії в автомобілі та в орендованій квартирі, натомість купував їм речі, мобільні телефони та давав гроші.

Чоловіка затримали. Під час обшуків у його авто та за місцем проживання поліцейські вилучили ноутбуки, мобільні телефони й банківські картки.

Затриманий — місцевий підприємець, який проживає з цивільною дружиною та малолітньою дитиною.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з додатковою забороною обіймати певні посади або займатися окремими видами діяльності.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи може чоловік бути причетним до інших подібних злочинів.

прокуратура поліція Київ

