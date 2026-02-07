В ГНС разъяснили особенности формирования налогового кредита

Налоговики объяснили, как правильно формировать налоговый кредит в случаях, когда товары, услуги или активы используются одновременно в налогооблагаемых и не облагаемых налогом операциях.

Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что порядок формирования налогового кредита в случаях, когда приобретённые товары, услуги или необоротные активы используются одновременно в налогооблагаемых и необлагаемых операциях, установлен статьёй 199 раздела V Налогового кодекса Украины (с учётом действующих изменений).

Если приобретённые и/или изготовленные товары, услуги или необоротные активы частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично — нет, налогоплательщик обязан начислить налоговые обязательства, исходя из налоговой базы, определённой согласно пункту 189.1 статьи 189 раздела V НКУ, и не позднее последнего дня отчётного (налогового) периода составить и зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных сводную налоговую накладную на сумму части уплаченного (начисленного) налога при их приобретении или изготовлении, соответствующей доле использования таких товаров, услуг, необоротных активов в необлагаемых операциях.

Доля использования товаров/услуг, необоротных активов в налогооблагаемых операциях определяется в процентах как отношение объёмов поставок налогооблагаемых операций (без учёта суммы налога) за предыдущий календарный год к совокупным объёмам поставок налогооблагаемых и необлагаемых операций (также без учёта суммы налога) за тот же календарный год. Определённая процентная величина применяется в течение текущего календарного года.

По итогам календарного года налогоплательщик проводит перерасчёт доли использования товаров, услуг и необоротных активов в налогооблагаемых операциях на основании фактических объёмов проведённых за год налогооблагаемых и необлагаемых операций.

Доля использования товаров/услуг, необоротных активов в налогооблагаемых операциях, определённая с учётом норм пунктов 199.2 – 199.4 статьи 199 раздела V НКУ, применяется для корректировки сумм налоговых обязательств, указанных в пункте 199.1 статьи 199 раздела V НКУ.

Результаты перерасчёта налоговых обязательств отражаются в налоговой декларации за последний налоговый период года.

В то же время Налоговый кодекс Украины содержит ряд положений, согласно которым нормы статьи 199 раздела V НКУ не применяются. В частности, это касается:

операций, предусмотренных подпунктом 196.1.7 пункта 196.1 статьи 196 раздела V НКУ;

операций, определённых подпунктом 197.1.28 пункта 197.1, пунктами 197.11 и 197.24 статьи 197 раздела V НКУ.

Также отдельные нормы НКУ предусматривают иные операции, при осуществлении которых положения статьи 199 раздела V НКУ не применяются, в частности освобождённые от налогообложения НДС операции, определённые подпунктами 4 и 5 пункта 32 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

Механизм освобождения от налогообложения НДС операций, к которым нормы статьи 199 раздела V НКУ не применяются, аналогичен порядку применения нулевой ставки НДС. То есть такие операции проводятся без начисления НДС, но с правом на налоговый кредит, сформированный при приобретении товаров/услуг, использованных в этих освобождённых от налога операциях, без дальнейшего начисления налоговых обязательств.

Таким образом, несмотря на то, что по товарам/услугам, приобретённым для частичного использования в налогооблагаемых операциях и частично — в операциях, определённых, в частности, пунктом 199.6 статьи 199 раздела V НКУ и другими нормами НКУ (в том числе подпунктами 4 и 5 пункта 32 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения»), налоговые обязательства по НДС согласно статье 199 НКУ не начисляются, объёмы таких операций всё же учитываются при расчёте доли использования товаров, услуг и необоротных активов в налогооблагаемых/необлагаемых НДС операциях.

Если налогоплательщик осуществляет только те льготные операции, к которым нормы статьи 199 раздела V НКУ не применяются (в том числе, но не исключительно, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 32 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НКУ), то он может не рассчитывать долю использования товаров/услуг, необоротных активов в налогооблагаемых/необлагаемых операциях, поскольку у него отсутствует обязанность начислять налоговые обязательства с учётом такой доли.

В ином случае, если налогоплательщик проводит как операции, к которым положения статьи 199 раздела V НКУ применяются, так и те, к которым не применяются, он обязан определить долю использования товаров/услуг и необоротных активов в налогооблагаемых/необлагаемых операциях в общем порядке и применять её исключительно для расчёта налоговых обязательств по НДС по тем операциям, на которые распространяются нормы статьи 199 раздела V НКУ.

