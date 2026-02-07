  1. В Украине

Украине нужны действенные гарантии безопасности для достижения мира — Зеленский заслушал доклад переговорной команды

16:22, 7 февраля 2026
Президент обсудил с командой состояние работы над документами, важными для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами.

Представители Украины подробно проинформировали Главу государства о том, как развивались разговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и конструктив.

«Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата – действенные гарантии безопасности. Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и дальше активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Благодарю Соединенные Штаты за готовность помогать», — подчеркнул Президент.

Также Зеленский обсудил с командой состояние работы над документами, важными для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время.

«Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса», – добавил Глава государства.

Владимир Зеленский

