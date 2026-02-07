  1. В Україні

Україні потрібні дієві гарантії безпеки для досягнення миру — Зеленський заслухав доповідь переговорної команди

16:22, 7 лютого 2026
Президент обговорив з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.
Україні потрібні дієві гарантії безпеки для досягнення миру — Зеленський заслухав доповідь переговорної команди
Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами.

Представники України детально поінформували Главу держави про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив.

«Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату – дієві гарантії безпеки. Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати», — наголосив Президент.

Також Зеленський обговорив з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.

«Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу»,  — додав Глава держави.

Володимир Зеленський

