  1. В Украине

Ближайшие дни для Киева будут очень сложными из-за морозов и дефицита электроэнергии, — Кличко

21:30, 7 февраля 2026
В столице прогнозируют сильные морозы, а электроснабжение из-за повреждений энергосистемы подают лишь на несколько часов.
В ближайшие несколько суток Киев будет переживать очень сложный период из-за сильных морозов и критической ситуации в энергосистеме после очередного массированного обстрела. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются значительные морозы, в частности в ночное время. В то же время из-за повреждений энергетической инфраструктуры в большинстве регионов Украины продолжаются аварийные отключения электроэнергии. По информации Министерства энергетики, киевляне сейчас получают электроснабжение лишь на 1,5–2 часа.

В связи с этим мэр поручил главам районных государственных администраций обеспечить бесперебойную работу пунктов обогрева. В таких пунктах должны быть тепло, электричество, горячее питание и возможность подзарядить мобильные устройства.

Руководители районов совместно с городскими службами также должны позаботиться о подключении генераторов, наличии топлива и всего необходимого для стабильной работы пунктов. По словам мэра, эти места должны стать доступными пространствами, где люди смогут согреться, выпить горячего чая и перекусить.

Кроме того, в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах ранее обустроены опорные пункты, в которых жители столицы могут остаться на ночь.

Городской голова подчеркнул, что несмотря на постоянные атаки врага на энергетическую систему и попытки посеять панику, город продолжает работать в режиме кризисного управления. По его словам, все городские службы задействованы в обеспечении жизнедеятельности столицы.

Киев Виталий Кличко

