  1. В Україні

Найближчі дні для Києва будуть дуже складними через морози та дефіцит електроенергії, — Кличко

21:30, 7 лютого 2026
У столиці прогнозують сильні морози, а електропостачання через пошкодження енергосистеми подають лише на кілька годин.
У найближчі кілька діб Київ переживатиме дуже складний період через сильні морози та критичну ситуацію в енергосистемі після чергового масованого обстрілу. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За прогнозами синоптиків, у столиці очікуються значні морози, зокрема в нічний час. Водночас через пошкодження енергетичної інфраструктури в більшості регіонів України тривають аварійні відключення електроенергії. За інформацією Міністерства енергетики, кияни нині отримують електропостачання лише на 1,5–2 години.

У зв’язку з цим мер доручив головам районних державних адміністрацій забезпечити безперебійну роботу пунктів обігріву. У таких пунктах мають бути тепло, електрика, гаряче харчування та можливість підзарядити мобільні пристрої.

Очільники районів спільно з міськими службами повинні також подбати про підключення генераторів, наявність пального та всього необхідного для стабільної роботи пунктів. За словами мера, ці місця мають стати доступними просторами, де люди зможуть зігрітися, випити гарячого чаю та перекусити.

Крім того, у Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах раніше облаштовані опорні пункти, у яких мешканці столиці можуть залишитися на ніч.

Міський голова наголосив, що попри постійні атаки ворога на енергетичну систему та спроби посіяти паніку, місто продовжує працювати в режимі кризового управління. За його словами, всі міські служби задіяні в забезпеченні життєдіяльності столиці.

Київ Віталій Кличко

