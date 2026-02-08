В Киеве возвращаются временные графики отключения электроэнергии

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киев возвращается к временным графикам отключения электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

«Энергетикам снова удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электроэнергии, мы возвращаемся к временным графикам в столице», — говорится в заявлении.

Отмечается, что графики отключения электроэнергии можно будет посмотреть на сайте и в чат-боте ДТЭК, а также в приложении «Киев Цифровой».

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.