В Киеве возвращаются временные графики отключения электроэнергии

08:48, 8 февраля 2026
Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.
Фото: freepik.com
Киев возвращается к временным графикам отключения электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

«Энергетикам снова удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электроэнергии, мы возвращаемся к временным графикам в столице», — говорится в заявлении.

Отмечается, что графики отключения электроэнергии можно будет посмотреть на сайте и в чат-боте ДТЭК, а также в приложении «Киев Цифровой».

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

