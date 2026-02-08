  1. В Україні

У Києві повертаються тимчасові графіки відключення світла

08:48, 8 лютого 2026
Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.
У Києві повертаються тимчасові графіки відключення світла
Фото: freepik.com
Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

«Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці», - йдеться у заяві.

Зазначається, що графіки відключення світла можна буде подивитись на сайті та чат-боті ДТЕК, а також в додатку Київ Цифровий.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

