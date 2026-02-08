У Києві повертаються тимчасові графіки відключення світла

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.

Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

«Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці», - йдеться у заяві.

Зазначається, що графіки відключення світла можна буде подивитись на сайті та чат-боті ДТЕК, а також в додатку Київ Цифровий.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

