С 1 марта вырастут минимальные пенсии для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих

Минимальные выплаты для семей погибших и пропавших без вести Защитников увеличат до 12 810 гривен на человека.

С 1 марта 2026 года государство увеличит минимальные пенсионные выплаты и адресную финансовую помощь для членов семей военнослужащих, которые погибли или пропали без вести во время защиты Украины от российской агрессии. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Сколько будут платить семьям

Согласно обновленным подходам к социальной поддержке, минимальная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего Защитника или Защитницы — в частности родителей, жены или мужа — составит не менее 12 810 гривен на человека. Такой же размер помощи предусмотрен и для одного ребенка, которому вместо пенсии назначена государственная социальная помощь.

В настоящее время эта сумма составляет 7 800 гривен, поэтому речь идет о существенном повышении уровня поддержки.

Выплаты для семей с несколькими получателями

Вырастут выплаты и для семей, в которых помощь получают двое или более членов семьи, а также для двух и более детей погибшего военнослужащего. В таких случаях минимальный размер поддержки составит не менее 10 020 гривен на каждого.

Для сравнения, сейчас эти выплаты составляют 6 100 гривен.

Ежегодная индексация

В Министерстве по делам ветеранов также сообщили, что все такие выплаты будут подлежать ежегодной индексации, начиная с 1 марта 2027 года. Это должно обеспечить сохранение их реальной покупательной способности.

В ведомстве подчеркивают: государство и далее продолжает комплексную поддержку семей военнослужащих, которые отдали жизнь или пропали без вести, защищая независимость и территориальную целостность Украины.

