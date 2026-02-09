З 1 березня зростуть мінімальні пенсії для родин загиблих і зниклих безвісти військових

Мінімальні виплати для родин загиблих і зниклих безвісти Захисників збільшать до 12 810 гривень на особу.

З 1 березня 2026 року держава збільшить мінімальні пенсійні виплати та адресну фінансову допомогу для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту України від російської агресії. Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Скільки платитимуть родинам

Згідно з оновленими підходами до соціальної підтримки, мінімальна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї загиблого Захисника або Захисниці — зокрема батьків, дружини чи чоловіка — становитиме не менше 12 810 гривень на особу. Такий самий розмір допомоги передбачений і для однієї дитини, якій замість пенсії призначено державну соціальну допомогу.

Наразі ця сума становить 7 800 гривень, тож ідеться про суттєве підвищення рівня підтримки.

Виплати для родин із кількома отримувачами

Зростуть виплати й для родин, у яких допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї, а також для двох і більше дітей загиблого військовослужбовця. У таких випадках мінімальний розмір підтримки становитиме не менше 10 020 гривень на кожного.

Для порівняння, зараз ці виплати становлять 6 100 гривень.

Щорічна індексація

У Міністерстві у справах ветеранів також повідомили, що всі такі виплати підлягатимуть щорічній індексації, починаючи з 1 березня 2027 року. Це має забезпечити збереження їхньої реальної купівельної спроможності.

У відомстві наголошують: держава й надалі продовжує комплексну підтримку родин військових, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.

