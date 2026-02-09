  1. В Україні

З 1 березня зростуть мінімальні пенсії для родин загиблих і зниклих безвісти військових

12:42, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мінімальні виплати для родин загиблих і зниклих безвісти Захисників збільшать до 12 810 гривень на особу.
З 1 березня зростуть мінімальні пенсії для родин загиблих і зниклих безвісти військових
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 березня 2026 року держава збільшить мінімальні пенсійні виплати та адресну фінансову допомогу для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту України від російської агресії. Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Скільки платитимуть родинам

Згідно з оновленими підходами до соціальної підтримки, мінімальна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї загиблого Захисника або Захисниці — зокрема батьків, дружини чи чоловіка — становитиме не менше 12 810 гривень на особу. Такий самий розмір допомоги передбачений і для однієї дитини, якій замість пенсії призначено державну соціальну допомогу.

Наразі ця сума становить 7 800 гривень, тож ідеться про суттєве підвищення рівня підтримки.

Виплати для родин із кількома отримувачами

Зростуть виплати й для родин, у яких допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї, а також для двох і більше дітей загиблого військовослужбовця. У таких випадках мінімальний розмір підтримки становитиме не менше 10 020 гривень на кожного.

Для порівняння, зараз ці виплати становлять 6 100 гривень.

Щорічна індексація

У Міністерстві у справах ветеранів також повідомили, що всі такі виплати підлягатимуть щорічній індексації, починаючи з 1 березня 2027 року. Це має забезпечити збереження їхньої реальної купівельної спроможності.

У відомстві наголошують: держава й надалі продовжує комплексну підтримку родин військових, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу

Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.

Нотаріальна палата вимагає від Мін’юсту перейти на електронний акт

Ініційовані зміни дозволять скоротити технічні помилки, попередять втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос.

Малозначна справа: Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження щодо недійсності договорів

Суд встановив, що спір не має значного суспільного чи правового інтересу для касаційного перегляду.

ЄСПЛ підтвердив відсутність легітимності рішень Дисциплінарної палати Польщі у справі MORAWIEC v. POLAND

ЄСПЛ виявив порушення свободи вираження поглядів польської судді через кримінальне переслідування за публічну критику судової реформи.

Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни

Законопроєкт має прискорити цифрову трансформацію державних і бізнес-процесів через впровадження сучасних стандартів електронного документообігу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]