  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Доплаты неработающим пенсионерам, проживающим в зонах отселения после аварии на ЧАЭС: КСУ рассматривает дело

17:18, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Второй сенат рассматривает дело по конституционным жалобам граждан.
Доплаты неработающим пенсионерам, проживающим в зонах отселения после аварии на ЧАЭС: КСУ рассматривает дело
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Второй сенат на открытой части пленарного заседания 11 февраля в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционным жалобам Меликовой Оксаны Федоровны и Невмержицкого Алексея Павловича.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметил судья-докладчик по делу Олег Первомайский, заявители обратились в Суд с ходатайствами проверить на конституционность статью 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–ІХ (далее – Закон № 4059).

Статьей 45 Закона № 4059 определены условия, порядок и размер установления и прекращения доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения. В частности, в части первой этой статьи установлена доплата за проживание на указанных территориях в размере 2361 гривна.

Судья-докладчик изложил содержание конституционных жалоб и обоснование заявителей.

Из конституционной жалобы Меликової О.Ф. усматриваются следующие обстоятельства дела. Она является неработающей пенсионеркой, имеет статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживает в населенном пункте, отнесенном к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы.

До 2015 года пенсионеры с указанным статусом получали доплату (повышение) к пенсии, установленную статьей 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 года № 796–XII (далее – Закон № 796).

С января 2015 года им прекращено осуществление соответствующих выплат в связи с изменениями в законодательстве. В частности, в связи с исключением статьи 39 Закона № 796 на основании подпункта 7 пункта 4 раздела І Закона Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» от 28 декабря 2014 года № 76–VIII (далее – Закон № 76).

В 2018 году Конституционный Суд Украины Решением № 6-р/2018 признал неконституционным подпункт 7 пункта 4 раздела І Закона № 76 (в части отмены или ограничения льгот, компенсаций и гарантий, установленных Законом № 796, относительно социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы).

В октябре 2022 года Меликовая О.Ф. обратилась в Ровенский окружной административный суд с административным иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Ровенской области (далее – Управление).

Суть судебного спора заключалась в неначислении и невыплате Управлением доплаты к пенсии как неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения, в размере, определенном статьей 39 Закона № 796 (что равно двум минимальным заработным платам, установленным законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год).

Ровенский окружной административный суд удовлетворил исковые требования полностью. В частности, признал противоправными действия Управления по начислению и выплате заявительнице, начиная с 15 октября 2022 года, доплаты к пенсии в размере, «исходя из двух прожиточных минимумов, а не из двух минимальных заработных плат».

С 1 января 2025 года после вступления в силу Закона № 4059 начисление и выплата соответствующей «доплаты к пенсии» были прекращены. В связи с этим Меликовая О.Ф. обратилась в Ровенский окружной административный суд с заявлением об установлении судебного контроля за исполнением решения этого суда, принятого в 2022 году.

Суд принял представленный Управлением отчет об исполнении решения суда по делу Меликової О.Ф. В поданном отчете Управление указало, что во исполнение решения суда Меликової О.Ф. произведен перерасчет пенсии и установлена «доплата к пенсии» согласно статье 39 Закона № 796, а в части установления «доплаты к пенсии» с 1 января 2025 года Управление действовало в соответствии с требованиями статьи 45 Закона № 4059.

Не согласившись с определением суда, Меликовая О.Ф. обжаловала его в апелляционном порядке. Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а определение суда первой инстанции – без изменений. Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства, поскольку кассационная жалоба подана на судебное решение, не подлежащее кассационному обжалованию.

Заявительница считает, что статья 45 Закона № 4059 противоречит части второй статьи 3 Основного Закона Украины и «фактически является отказом государства от его обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины, в том числе относительно социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Из конституционной жалобы Невмержицкого О.П. усматриваются следующие обстоятельства дела.

Невмержицкий О.П. состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области (далее – Управление) и проживает в населенном пункте, отнесенном к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы.

В соответствии с решением Житомирского окружного административного суда от 4 октября 2021 года Управление начисляло и выплачивало ему «повышение к пенсии» в размере, определенном статьей 39 Закона № 796.

После вступления в силу Закона № 4059 с 1 января 2025 года Управление прекратило начисление и выплату соответствующей «доплаты к пенсии». В связи с этим Невмержицкий О.П. обратился в Житомирский окружной административный суд с заявлением, в котором просил признать действия Управления неправомерными и обязать Управление принять меры по устранению причин и условий, способствовавших ненадлежащему исполнению решения Житомирского окружного административного суда от 4 октября 2021 года.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления. Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства. В результате Невмержицкий О.П. обратился в Конституционный Суд Украины, считая, что оспариваемые положения Закона № 4059 нарушают его права, определенные рядом статей Конституции Украины.

Судья-докладчик сообщил, что направил письма-запросы в органы государственной власти и ряд высших учебных заведений и научных учреждений, в частности, в Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова.

Судья также отметил, что на рассмотрении Суда находится несколько обращений с тем же предметом конституционного контроля.

Исследовав материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания. В пленарном заседании приняла участие субъект права на конституционную жалобу – Оксана Меликовая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине Чернобыль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]