Доплаты неработающим пенсионерам, проживающим в зонах отселения после аварии на ЧАЭС: КСУ рассматривает дело

Второй сенат рассматривает дело по конституционным жалобам граждан.

Второй сенат на открытой части пленарного заседания 11 февраля в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционным жалобам Меликовой Оксаны Федоровны и Невмержицкого Алексея Павловича.

Как отметил судья-докладчик по делу Олег Первомайский, заявители обратились в Суд с ходатайствами проверить на конституционность статью 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–ІХ (далее – Закон № 4059).

Статьей 45 Закона № 4059 определены условия, порядок и размер установления и прекращения доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения. В частности, в части первой этой статьи установлена доплата за проживание на указанных территориях в размере 2361 гривна.

Судья-докладчик изложил содержание конституционных жалоб и обоснование заявителей.

Из конституционной жалобы Меликової О.Ф. усматриваются следующие обстоятельства дела. Она является неработающей пенсионеркой, имеет статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживает в населенном пункте, отнесенном к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы.

До 2015 года пенсионеры с указанным статусом получали доплату (повышение) к пенсии, установленную статьей 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 года № 796–XII (далее – Закон № 796).

С января 2015 года им прекращено осуществление соответствующих выплат в связи с изменениями в законодательстве. В частности, в связи с исключением статьи 39 Закона № 796 на основании подпункта 7 пункта 4 раздела І Закона Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» от 28 декабря 2014 года № 76–VIII (далее – Закон № 76).

В 2018 году Конституционный Суд Украины Решением № 6-р/2018 признал неконституционным подпункт 7 пункта 4 раздела І Закона № 76 (в части отмены или ограничения льгот, компенсаций и гарантий, установленных Законом № 796, относительно социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы).

В октябре 2022 года Меликовая О.Ф. обратилась в Ровенский окружной административный суд с административным иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Ровенской области (далее – Управление).

Суть судебного спора заключалась в неначислении и невыплате Управлением доплаты к пенсии как неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения, в размере, определенном статьей 39 Закона № 796 (что равно двум минимальным заработным платам, установленным законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год).

Ровенский окружной административный суд удовлетворил исковые требования полностью. В частности, признал противоправными действия Управления по начислению и выплате заявительнице, начиная с 15 октября 2022 года, доплаты к пенсии в размере, «исходя из двух прожиточных минимумов, а не из двух минимальных заработных плат».

С 1 января 2025 года после вступления в силу Закона № 4059 начисление и выплата соответствующей «доплаты к пенсии» были прекращены. В связи с этим Меликовая О.Ф. обратилась в Ровенский окружной административный суд с заявлением об установлении судебного контроля за исполнением решения этого суда, принятого в 2022 году.

Суд принял представленный Управлением отчет об исполнении решения суда по делу Меликової О.Ф. В поданном отчете Управление указало, что во исполнение решения суда Меликової О.Ф. произведен перерасчет пенсии и установлена «доплата к пенсии» согласно статье 39 Закона № 796, а в части установления «доплаты к пенсии» с 1 января 2025 года Управление действовало в соответствии с требованиями статьи 45 Закона № 4059.

Не согласившись с определением суда, Меликовая О.Ф. обжаловала его в апелляционном порядке. Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а определение суда первой инстанции – без изменений. Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства, поскольку кассационная жалоба подана на судебное решение, не подлежащее кассационному обжалованию.

Заявительница считает, что статья 45 Закона № 4059 противоречит части второй статьи 3 Основного Закона Украины и «фактически является отказом государства от его обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины, в том числе относительно социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Из конституционной жалобы Невмержицкого О.П. усматриваются следующие обстоятельства дела.

Невмержицкий О.П. состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области (далее – Управление) и проживает в населенном пункте, отнесенном к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы.

В соответствии с решением Житомирского окружного административного суда от 4 октября 2021 года Управление начисляло и выплачивало ему «повышение к пенсии» в размере, определенном статьей 39 Закона № 796.

После вступления в силу Закона № 4059 с 1 января 2025 года Управление прекратило начисление и выплату соответствующей «доплаты к пенсии». В связи с этим Невмержицкий О.П. обратился в Житомирский окружной административный суд с заявлением, в котором просил признать действия Управления неправомерными и обязать Управление принять меры по устранению причин и условий, способствовавших ненадлежащему исполнению решения Житомирского окружного административного суда от 4 октября 2021 года.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления. Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства. В результате Невмержицкий О.П. обратился в Конституционный Суд Украины, считая, что оспариваемые положения Закона № 4059 нарушают его права, определенные рядом статей Конституции Украины.

Судья-докладчик сообщил, что направил письма-запросы в органы государственной власти и ряд высших учебных заведений и научных учреждений, в частности, в Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова.

Судья также отметил, что на рассмотрении Суда находится несколько обращений с тем же предметом конституционного контроля.

Исследовав материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания. В пленарном заседании приняла участие субъект права на конституционную жалобу – Оксана Меликовая.

