  В Украине

Как будут отключать свет в Одесской области 12 февраля — графики от ДТЭК

22:00, 11 февраля 2026
В Одесской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Фото: freepik.com
В четверг, 12 февраля, в Одесской области будут отключать электроэнергию — соответственно, будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК. 

Также там подчеркнули, что графики действуют только для жителей области и исключительно в тех местах, где это позволяет состояние электросетей.

«Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины - продолжаются аварийные отключения», - говорится в заявлении.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 12 февраля.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

электроэнергия отключение света графики отключений света

