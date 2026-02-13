  1. В Украине

Львовский апелляционный суд оставил в силе увольнение профессора ЛНУ им. Франко

22:36, 13 февраля 2026
Профессор обратился с иском к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.
Фото: lnu.edu.ua
Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя истца Г. на решение Галицкого районного суда г. Львова по делу по иску к Львовскому национальному университету им. Ивана Франко об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднемесячного заработка за время вынужденного прогула.

Обстоятельства дела

Профессор обратился с иском к Львовскому национальному университету им. Ивана Франко об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Исковые требования мотивировал тем, что в соответствии с приказом Львовского национального университета имени Ивана Франко он был уволен с должности профессора кафедры зарубежной прессы и информации факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Основанием увольнения стало решение Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности Львовского национального университета имени Ивана Франко по рассмотрению дела профессора факультета журналистики. Истец считал такой приказ незаконным, поскольку никаких аморальных проступков он не совершал.

Решением Галицкого районного суда г. Львова в удовлетворении искового заявления гр. Л. к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула – отказано. Решение местного суда обжаловал представитель истца – адвокат Г. В апелляционной жалобе ссылался на то, что при разрешении данного спора судом не проведен анализ по определению дат и действий, которые ответчик считает аморальным проступком, не учтено время, прошедшее с момента совершения таких действий, и последующее поведение работника. В материалах дела отсутствует информация о жалобах студентов с обвинениями гр. Л. в домогательствах. Кроме того, судом не установлены конкретные факты домогательств и доказательства, которые их подтверждают.

Рассмотрение апелляционной жалобы

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Львовского апелляционного суда постановила: апелляционную жалобу представителя истца Л. – адвоката Г. оставить без удовлетворения, а решение Галицкого районного суда г. Львова – оставить без изменений.

Свое решение коллегия судей мотивировала тем, что выводы суда первой инстанции по рассмотрению всех исковых требований, изложенные в обжалуемом решении, являются надлежащими и соответствуют установленным обстоятельствам, имеющим значение для дела, и требованиям закона, без дополнительного дублирования. Местным судом правильно установлены фактические обстоятельства дела, верно применен материальный закон и соблюдена процедура рассмотрения дела, установленная ГПК Украины, принято справедливое решение, поэтому оснований для его изменения или отмены коллегия судей не усматривает.

