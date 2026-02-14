  1. В Украине

Как сохранить пенсионный стаж, если работодатель не платил взносы – объяснение

08:30, 14 февраля 2026
Страховой стаж не засчитывается без уплаты взносов, даже если работодатель обанкротился.
Фото: sumy.tax.gov.ua
Ситуация, когда человек работал, но работодатель не платил взносы в Пенсионный фонд, остается одной из самых сложных в пенсионном праве. Особенно остро это проявляется, если предприятие ликвидировано или признано банкротом.

По словам Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, страховой стаж после 2004 года засчитывается только за периоды, за которые фактически уплачены взносы. Даже если работник имеет записи в трудовой книжке и получал зарплату, но работодатель не перечислил ЕСВ, этот период не засчитывается автоматически.

Законы устанавливают, что взносы на общеобязательное государственное пенсионное и социальное страхование должны уплачиваться независимо от финансового состояния работодателя. При этом в процедуре банкротства эти взносы являются приоритетными, то есть погашаются раньше большинства других долгов предприятия.

Для работника это означает: если в ликвидационной массе предприятия найдутся средства — взносы будут уплачены и стаж зачтут. Если же активов нет, стаж фактически теряется.

Инспекция рекомендует работникам:

  1. Проверить данные в реестре ПФУ через портал или приложение «Дія».
  2. Подать требования ликвидатору и стать кредитором в деле о банкротстве.
  3. При необходимости обратиться в суд для установления факта работы и взыскания взносов.
  4. Рассмотреть возможность добровольной уплаты взносов для «выкупа» стажа.

Вывод: страховой стаж формируется только по фактически уплаченным взносам. Банкротство работодателя не меняет этого правила, а единственный способ сохранить стаж — добиться уплаты взносов или компенсировать их самостоятельно.

Пенсионный фонд

