Как сохранить пенсионный стаж, если работодатель не платил взносы – объяснение

Страховой стаж не засчитывается без уплаты взносов, даже если работодатель обанкротился.

Ситуация, когда человек работал, но работодатель не платил взносы в Пенсионный фонд, остается одной из самых сложных в пенсионном праве. Особенно остро это проявляется, если предприятие ликвидировано или признано банкротом.

По словам Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, страховой стаж после 2004 года засчитывается только за периоды, за которые фактически уплачены взносы. Даже если работник имеет записи в трудовой книжке и получал зарплату, но работодатель не перечислил ЕСВ, этот период не засчитывается автоматически.

Законы устанавливают, что взносы на общеобязательное государственное пенсионное и социальное страхование должны уплачиваться независимо от финансового состояния работодателя. При этом в процедуре банкротства эти взносы являются приоритетными, то есть погашаются раньше большинства других долгов предприятия.

Для работника это означает: если в ликвидационной массе предприятия найдутся средства — взносы будут уплачены и стаж зачтут. Если же активов нет, стаж фактически теряется.

Инспекция рекомендует работникам:

Проверить данные в реестре ПФУ через портал или приложение «Дія». Подать требования ликвидатору и стать кредитором в деле о банкротстве. При необходимости обратиться в суд для установления факта работы и взыскания взносов. Рассмотреть возможность добровольной уплаты взносов для «выкупа» стажа.

Вывод: страховой стаж формируется только по фактически уплаченным взносам. Банкротство работодателя не меняет этого правила, а единственный способ сохранить стаж — добиться уплаты взносов или компенсировать их самостоятельно.

