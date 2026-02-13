  1. В Украине

14 февраля во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

18:49, 13 февраля 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Фото: freepik.com
В субботу, 14 февраля, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — заявили в «Укрэнерго».

электроэнергия отключение света графики отключений света

