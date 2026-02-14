Выплаты по беременности и родам в 2026 году: что изменилось для застрахованных и незастрахованных женщин

Для незастрахованных женщин введена фиксированная выплата 7000 грн в месяц, тогда как для застрахованных сохраняется начисление в размере 100% средней заработной платы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине в 2026 году изменился порядок и размер выплат в связи с беременностью и родами для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. В то же время для застрахованных лиц сохраняется действующий механизм расчета пособия — в зависимости от средней заработной платы. О ключевых отличиях сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Пособие по беременности и родам для застрахованных женщин

Нормативная база

Выплаты регулирует Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Продолжительность отпуска

70 календарных дней — до родов;

56 календарных дней — после родов;

70 календарных дней после родов — в случае осложненных родов или рождения двух и более детей.

Для женщин, отнесенных к 1–3 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, пособие выплачивается за 180 календарных дней (90 — до родов и 90 — после).

Пособие назначается в полном объеме независимо от количества фактически использованных до родов дней.

Основания для назначения

Основанием является сформированный на основании медицинского заключения листок нетрудоспособности.

Размер пособия

Пособие составляет 100% средней заработной платы (дохода), рассчитанной в соответствии с правительственным порядком. Оно не зависит от страхового стажа.

Для работниц и гиг-специалисток резидентов Дия Сити выплата осуществляется в размере дохода, с которого фактически уплачены страховые взносы.

В то же время:

сумма в расчете на месяц не должна превышать максимальную величину базы начисления единого взноса;

не может быть меньше суммы, рассчитанной из минимальной заработной платы на момент наступления страхового случая.

Как выплачивается пособие

Средства выплачивает страхователь на основании заявления-расчета, поданного в Пенсионный фонд Украины. Выплата осуществляется в ближайший срок, установленный для выплаты заработной платы, либо сразу после поступления средств от ПФУ.

Пособие для незастрахованных женщин: новые правила с 2026 года

Нормативная база

Выплаты регулирует Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми».

Продолжительность отпуска

Продолжительность такая же, как и для застрахованных женщин:

70 календарных дней — до родов;

56 календарных дней — после родов (70 — в случае осложнений или рождения двойни либо более детей);

180 дней — для пострадавших от Чернобыльской катастрофы (1–3 категории).

Размер пособия в 2026 году

С 1 января 2026 года женщинам, которые не застрахованы в системе социального страхования (в том числе несовершеннолетним), пособие устанавливается в фиксированном размере — 7 000 гривен в месяц.

Начиная с 2027 года, размер пособия будет определяться законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Основания для назначения

Требуется сформированное медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды».

Как будут выплачивать средства

Выплату будет осуществлять Пенсионный фонд Украины на специальный счет с особым режимом использования. К нему эмитируется электронное платежное средство «Дия.Картка», открытое в уполномоченном банке.

Главные отличия: что важно знать

Размер выплаты

Застрахованные женщины получают 100% средней заработной платы.

Незастрахованные — фиксированные 7 000 грн в месяц в 2026 году.

Источник выплаты

Для застрахованных — через работодателя.

Для незастрахованных — непосредственно через Пенсионный фонд Украины.

Механизм перечисления средств

Для незастрахованных — исключительно на «Дия.Картку» с особым режимом использования.

Таким образом, с 2026 года система выплат в связи с беременностью и родами четко разграничивает подходы к застрахованным и незастрахованным женщинам. Для первых ключевым остается уровень официального дохода, для вторых — фиксированная государственная поддержка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.