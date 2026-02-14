Налог на недвижимость: нужно ли платить, если купили и продали жилье за один месяц

Когда покупка и продажа в пределах одного месяца не влекут за собой уплату налога.

Налоговики разъяснили, начисляется ли налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, если физическое лицо приобрело и продало объект в пределах одного месяца.

Когда налог не начисляется

Если физическое лицо купило и продало объект недвижимости в течение одного календарного месяца и имеет документы, подтверждающие переход права собственности, налог на недвижимое имущество за такой объект не начисляется.

Речь идет как о жилой, так и о нежилой недвижимости, а также об их долях.

Как исчисляется налог на недвижимость

База налогообложения определяется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество или документов, подтверждающих право собственности.

В соответствии с пунктом 266.8 статьи 266 Налогового кодекса Украины:

предыдущему владельцу налог исчисляется с 1 января текущего года до начала месяца, в котором прекратилось право собственности;

новому владельцу — с месяца, в котором он приобрел право собственности.

Следовательно, если покупка и продажа произошли в пределах одного месяца, налоговая обязанность фактически не возникает.

Какие документы необходимы

Для подтверждения операций физическое лицо должно иметь договоры купли-продажи. Порядок заключения таких договоров определен статьей 655 Гражданского кодекса Украины.

Согласно закону:

договор заключается в письменной форме;

подлежит нотариальному удостоверению (за исключением отдельных случаев, в частности в отношении имущества, находящегося в налоговом залоге, в соответствии со статьей 657 ГКУ).

