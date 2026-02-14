Налог на недвижимость: нужно ли платить, если купили и продали жилье за один месяц
Налоговики разъяснили, начисляется ли налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, если физическое лицо приобрело и продало объект в пределах одного месяца.
Когда налог не начисляется
Если физическое лицо купило и продало объект недвижимости в течение одного календарного месяца и имеет документы, подтверждающие переход права собственности, налог на недвижимое имущество за такой объект не начисляется.
Речь идет как о жилой, так и о нежилой недвижимости, а также об их долях.
Как исчисляется налог на недвижимость
База налогообложения определяется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество или документов, подтверждающих право собственности.
В соответствии с пунктом 266.8 статьи 266 Налогового кодекса Украины:
- предыдущему владельцу налог исчисляется с 1 января текущего года до начала месяца, в котором прекратилось право собственности;
- новому владельцу — с месяца, в котором он приобрел право собственности.
Следовательно, если покупка и продажа произошли в пределах одного месяца, налоговая обязанность фактически не возникает.
Какие документы необходимы
Для подтверждения операций физическое лицо должно иметь договоры купли-продажи. Порядок заключения таких договоров определен статьей 655 Гражданского кодекса Украины.
Согласно закону:
- договор заключается в письменной форме;
- подлежит нотариальному удостоверению (за исключением отдельных случаев, в частности в отношении имущества, находящегося в налоговом залоге, в соответствии со статьей 657 ГКУ).
