Дмитрий Лубинец требует от Нацполиции объяснений по поводу инцидента задержания мужчины, во время которого тот умер

13:17, 14 февраля 2026
Омбудсман направил письмо с требованием дать юридическую оценку действиям полицейских и выяснить все обстоятельства происшествия.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент задержания мужчины сотрудниками полиции, во время которого он умер.

По словам омбудсмана, обнародованное видео содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о несвоевременном оказании помощи. В то же время, как подчеркнул Лубинец, в публичном доступе отсутствуют фрагменты, которые объясняют, что именно стало основанием для задержания и применения физической силы и наручников.

Дмитрий Лубинец отметил, что направил письмо руководству Национальной полиции Украины.

В обращении омбудсман требует:

  1. Дать юридическую оценку действиям подчиненных сотрудников.
  2. Обеспечить полное и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия.
  3. Предоставить ему всю информацию для принятия решения относительно нарушения прав данного гражданина.

Как сообщалось ранее, в Киеве умер мужчина во время задержания — в полиции указали, что смерть наступила из-за болезни сердца.

Национальная полиция полиция Дмитрий Лубинец

