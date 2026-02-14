  1. В Украине

15 февраля в большинстве регионов будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

18:58, 14 февраля 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
В воскресенье, 15 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго». 

Причина введения ограничительных мер — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — заявили в компании.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Добавим, Кабмин утвердил разработанные Министерством внутренних дел алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате ударов по объектам топливно-энергетического комплекса. 

электроэнергия отключение света Укрэнерго графики отключений света

