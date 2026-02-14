  1. В Украине

Зеленский сообщил, о чем говорил с Рубио в Мюнхене

21:49, 14 февраля 2026
Владимир Зеленский и Марко Рубио обсудили дипломатический процесс, трехсторонние встречи и другие вопросы.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Главы государства, во время встречи с Марко Рубио он проинформировал о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Обсудили, как можно помочь Украине защищать жизни в период зимних холодов и усилить устойчивость Украины.

«Также подробно обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи. Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно, чтобы был прогресс в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления. 

Благодарен Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу за значительную помощь Украине», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Рубио

