Зеленский сообщил, о чем говорил с Рубио в Мюнхене

Владимир Зеленский и Марко Рубио обсудили дипломатический процесс, трехсторонние встречи и другие вопросы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Главы государства, во время встречи с Марко Рубио он проинформировал о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Обсудили, как можно помочь Украине защищать жизни в период зимних холодов и усилить устойчивость Украины.

«Также подробно обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи. Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно, чтобы был прогресс в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления.

Благодарен Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу за значительную помощь Украине», — сказал Зеленский.

