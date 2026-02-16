  1. В Украине

Украина договорилась с МВФ: для запуска программы пересмотрено требование о введении НДС для ФЛП

14:24, 16 февраля 2026
Для запуска новой программы сотрудничества отменено требование о введении НДС для большинства ФЛП.
Украина смогла достичь компромисса с Международным валютным фондом по условиям новой программы сотрудничества: для ее запуска отменено требование о введении НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым оборотом до 4 млн грн.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Леся Забуранна.

По ее словам, украинская сторона выстроила аргументированную коммуникацию с МВФ, детально объяснив реальную ситуацию, в которой работает бизнес во время войны. Это позволило достичь договоренности об изменении одного из предыдущих требований.

«Сегодня украинский бизнес работает в крайне сложных условиях, поэтому одной из приоритетных задач государства является сохранить максимальное количество предпринимателей и помогать им. Именно поэтому и правительство, и парламент на всех уровнях коммуницировали с МВФ, чтобы пересмотреть требование о введении НДС для наших ФЛП. И мы достигли действительно исторического результата, когда Фонд согласился предоставить Украине 8,2 млрд долл. на 4 года и при этом отменил требование о введении налога на добавленную стоимость для наших физических лиц-предпринимателей, оборот которых составляет менее 4 млн грн в год», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что около двух третей украинских ФЛП имеют годовой оборот до 4 млн грн.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что перенос налоговых инициатив из предыдущих требований в структурные маяки разблокирует вынесение на рассмотрение и принятие новой программы Исполнительным советом Фонда, что должно состояться в ближайшее время — до конца февраля.

В то же время вопрос изменений в налоговом законодательстве — в частности относительно международных почтовых отправлений, цифровых платформ, военного сбора и НДС для ФЛП — откладывается как минимум до конца марта. Именно тогда запланирована подготовка первого пересмотра программы EFF.

О том, что Кабмин не будет подавать в феврале законопроект о введении обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе, чей годовой оборот превышает 1 млн грн, заявила также премьер-министр Юлия Свириденко во время «Часа вопросов» к правительству.

