  1. В Україні

Україна домовилась з МВФ: для запуску програми переглянули вимогу введення ПДВ для ФОПів

14:24, 16 лютого 2026
Для запуску нової програми співпраці скасовано вимогу щодо запровадження ПДВ для більшості ФОПів.
Україна змогла досягти компромісу з Міжнародним валютним фондом щодо умов нової програми співпраці: для її запуску скасовано вимогу про запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним оборотом до 4 млн грн.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна.

За її словами, українська сторона вибудувала аргументовану комунікацію з МВФ, детально пояснивши реальну ситуацію, в яких працює бізнес під час війни. Це дозволило досягти домовленості щодо зміни однієї з попередніх вимог.

«Сьогодні український бізнес працює в надскладних умовах, тож одне із пріоритетних завдань держави – зберегти максимальну кількість підприємців і допомагати їм. Саме тому і уряд, і парламент на всіх рівнях комунікували з МВФ, щоб переглянути вимогу введення ПДВ для наших ФОПів. І ми досягли справді історичного результату, коли Фонд погодився надати Україні 8,2 млрд дол. на 4 роки і при цьому скасував вимогу щодо введення податку на додану вартість для наших фізичних осіб-підприємців, оборот яких складає менше 4 млн грн на рік», — зазначила депутатка.

Вона наголосила, що близько двох третин українських ФОПів мають річний оборот до 4 млн грн.

Раніше Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що перенесення податкових ініціатив із попередніх вимог до структурних маяків розблоковує винесення на розгляд і прийняття нової програми Виконавчою радою Фонду, що має відбутись найближчим часом — до кінця лютого.

Водночас питання змін до податкового законодавства — зокрема щодо міжнародних поштових відправлень, цифрових платформ, військового збору та ПДВ для ФОПів — відтерміновується щонайменше до кінця березня. Саме тоді заплановано підготовку першого перегляду програми EFF.

Про те, що Кабмін не подаватиме у лютому законопроєкт про запровадження обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, чий річний оборот перевищує 1 млн грн, заявила також прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час «Години запитань» до уряду.

Верховна Рада України бізнес уряд ПДВ Україна МВФ ФОП

