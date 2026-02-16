В НАПК назвали особенности декларирования лицами, которые являются субъектами хозяйствования — ФОП
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ответило на ряд вопросов относительно декларирования лицами, которые являются субъектами хозяйствования — физическим лицом-предпринимателем.
- Отражаются ли сведения об объектах, приобретенных субъектом декларирования / членом его семьи для осуществления хозяйственной деятельности (как ФОП)?
Да.
Гражданин признается субъектом хозяйствования в случае осуществления им предпринимательской деятельности при условии государственной регистрации его как предпринимателя без статуса юридического лица (ч. 1 ст. 128 ХК Украины).
Физическое лицо — предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание (ст. 52 ГК Украины, ч. 2 ст. 128 ХК Украины).
Законодательством не установлен отдельный правовой статус имущества физического лица — предпринимателя.
Следовательно, объекты недвижимости, транспортные средства, иное ценное движимое имущество, приобретенное субъектом декларирования и/или членом его семьи для осуществления предпринимательской деятельности (как физическим лицом — предпринимателем), подлежат отражению в декларации на общих основаниях.
- Отражаются ли доходы, полученные субъектом декларирования или членом его семьи как ФОП?
Да.
В декларации указываются сведения о полученных доходах субъекта декларирования или членов его семьи (п. 7 ч. 1 ст. 46 Закона). Перечень видов доходов, приведенный в этом положении, включает в том числе доходы от предпринимательской деятельности, полученные субъектом декларирования / членом его семьи как ФОП.
Доход с источником его происхождения из Украины — любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), ее континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне, в том числе в виде доходов от занятия предпринимательской и независимой профессиональной деятельностью (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 НК Украины).
Информацию о полученных доходах от предпринимательской деятельности как ФОП необходимо указать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации независимо от размера такого дохода. При этом сумма дохода от предпринимательской деятельности за отчетный период суммируется, и в декларации указывается общая сумма валового дохода, полученная субъектом декларирования или членом его семьи как ФОП в отчетном периоде.
При указании дохода от собственной предпринимательской деятельности как ФОП источником дохода рекомендуется указывать самого субъекта декларирования / члена его семьи, который является ФОП.
- Отражаются ли сведения о банковских / финансовых учреждениях, в которых субъектом декларирования или членом его семьи как ФОП открыты счета?
Да.
Банковские и иные финансовые учреждения, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи как субъектов хозяйствования (ФОП) открыты счета или хранятся средства, иное имущество, отражаются в декларации по общим правилам.
- Отражаются ли сведения о финансовых обязательствах субъекта декларирования, члена его семьи, взятых ими для обеспечения осуществления хозяйственной деятельности?
Да.
Сведения о финансовых обязательствах субъекта декларирования и/или членов его семьи отражаются в декларации по общим правилам независимо от цели и задач совершения сделок, которые обусловили возникновение финансовых обязательств.
- Какие расходы, осуществленные субъектом декларирования, который одновременно является физическим лицом — предпринимателем (ФОП), отражаются в декларации?
Расходы и сделки субъекта декларирования, совершенные им как ФОП во исполнение сделок, направленных на приобретение права на объекты декларирования, подлежащие отражению в разделах 3 «Объекты недвижимости», 4 «Объекты незавершенного строительства», 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)», 6 «Транспортные средства», 7 «Ценные бумаги», 8 «Корпоративные права», 10 «Нематериальные активы» декларации, указываются всегда, независимо от цели приобретения таких объектов (для хозяйственной деятельности или для личных нужд / нужд членов семьи).
В случае наличия данных об общем размере расходов, осуществленных в отчетном периоде субъектом декларирования как ФОП (особенно если ФОП находится на общей системе налогообложения), рекомендуется отразить их в декларации (одной суммой).
Иные расходы и сделки, совершенные субъектом декларирования как физическим лицом (а не как ФОП), указываются в декларации по общим правилам.
Пример 1
Субъект декларирования, занимающийся аграрным бизнесом, в отчетном периоде купил комбайн стоимостью более 50 ПМ.
Такой объект (комбайн) подлежит отражению в декларации в разделе 6 «Транспортные средства» декларации. Поскольку сделка и расход на его приобретение осуществлены в отчетном периоде именно субъектом декларирования (не членом его семьи), стоимость предмета сделки и размер расхода превышают порог декларирования, сведения о такой сделке и расходе указываются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации.
Пример 2
Субъект декларирования в отчетном периоде оплатил стоимость туристической поездки на сумму, превышающую 50 ПМ.
Поскольку такой расход осуществлен им для личных нужд (не для хозяйственной деятельности), он подлежит отражению в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.